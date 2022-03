Vittorio Feltri e l'annuncio della malattia, parla la figlia: "Sta bene e non perderà la sua grinta"

Sta bene… e non perderà la sua grinta! Non riesco a parlarne, non riesco a rispondere a tutti i vostri messaggi. Lo faccio con questo post: ringrazio chi lo ha fatto con un dolce messaggio, un sorriso, un abbraccio". Con queste parole consegnate ai social network Laura Adele Feltri, figlia del direttore editoriale di Libero, Vittorio, è tornata sulla malattia del padre, rivelata a sorpresa da lui stesso in un editoriale , subito dopo l'annuncio di Fedez del suo tumore.