Vittorio Feltri a "Stasera Italia": “Terrone? Il termine va interpretato in senso scherzoso”

“E' una tradizione del sud quella di occupare i posti di potere nel governo”. Così Vittorio Feltri in collegamento con "Stasera Italia", il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli. “Vorrei anche dire che quando uso il termine terrone non intendo offendere nessuno – spiega il giornalista - la parola può essere interpretata in senso dispregiativo o scherzoso, dipende da chi la dice".



"Se vengo definito, come è successo oggi su Twitter, polentone - continua il direttore del quotidiano Libero - non me la prendo”. Poi precisa: “L’epiteto polentone è più offensivo. Quelli che mangiavano la polenta infatti non ingerivano il sale e si ammalavano di pellagra, quindi noi polentoni - conclude Feltri - siamo sospettati di essere un po’ deficienti, il che probabilmente è anche vero”.