Posta un video sui social mentre sfreccia a 260 chilometri all'ora: manager di Lodi nella bufera

La Lega di Lodi ha diramato un comunicato stampa dove spiega di ritenere "che simili comportamenti siano in palese contrasto con i doveri di responsabilità e sobrietà che si richiedono a chi guida un'azienda pubblica che gestisce un bene primario come l'acqua". Il Carroccio, dunque, chiede "immediate dimissioni affinché si ristabilisca il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza e chi è chiamato a rappresentarla". Dello stesso avviso la capogruppo di Fratelli d'Italia Giulia Baggi: "A prescindere che sia lui, resta un messaggio diseducativo e sbagliato da trasmettere". Si tratta invece di un "vanto post-adolescenziale" per il consigliere di minoranza Lorenzo Maggi, il quale spiega che "chiunque abbia dei ruoli pubblici debba stare attento".