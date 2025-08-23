Posta un video sui social mentre sfreccia a 260 chilometri all'ora: manager di Lodi nella bufera

Vittorio Codeluppi, presidente della Società Acqua Lodigiana, finisce al centro della polemica politica. La Lega chiede le dimissioni. Lui si difende: "Ero su un'autostrada tedesca dove non esistono limiti di velocità"
© Da video
Ha alzato un polverone politico il video postato sui social da Vittorio Codeluppi, nuovo presidente della Società Acqua Lodigiana, l'azienda pubblica Sal. Il manager ha pubblicato un filmato che lo ritrae a bordo della sua auto sportiva mentre sfreccia alla velocità di 260 chilometri orari. Immediatamente sono piovute le richieste di dimissioni, con la Lega di Lodi che parla di "comportamento in contrasto con i doveri di responsabilità e sobrietà per chi guida un'azienda pubblica". Il manager si è difeso: "Ero in Germania su una strada senza divieti".
Il filmato e la difesa - Nel video pubblicato sui social da Codeluppi si scorge - dalla prospettiva del guidatore - il tachimetro digitale dell'auto raggiungere la velocità di 260 chilometri orari. Il manager, interpellato da Repubblica, ha puntualizzato: "Ero su un'autostrada tedesca, il 15 agosto, dove non esistono limiti di velocità, salvo quando indicati. Se si guarda in basso a sinistra (nella storia pubblicata su Instagram, ndr) c'è scritto Stuttgart. Ovviamente posso argomentare tutto".
La Lega di Lodi ha diramato un comunicato stampa dove spiega di ritenere "che simili comportamenti siano in palese contrasto con i doveri di responsabilità e sobrietà che si richiedono a chi guida un'azienda pubblica che gestisce un bene primario come l'acqua". Il Carroccio, dunque, chiede "immediate dimissioni affinché si ristabilisca il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza e chi è chiamato a rappresentarla". Dello stesso avviso la capogruppo di Fratelli d'Italia Giulia Baggi: "A prescindere che sia lui, resta un messaggio diseducativo e sbagliato da trasmettere". Si tratta invece di un "vanto post-adolescenziale" per il consigliere di minoranza Lorenzo Maggi, il quale spiega che "chiunque abbia dei ruoli pubblici debba stare attento".
Vittorio Codeluppi, attuale presidente della Società Acqua Lodigiana, nel 2012 è stato assessore al Lavoro e Attività produttive della giunta Pd con l'allora sindaco di Lodi Lorenzo Guerini. È anche il presidente della Fondazione Parco Tecnologico Padano e di Ptp Science Park.
