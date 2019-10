Vittima di revenge porn e cyberbullismo, Ilaria a “Pomeriggio Cinque”: “Hanno messo il mio volto su un sito porno”

Vittima di revenge porn e cyberbullismo: è la storia di Ilaria Di Roberto, che racconta la sua vicenda a “Pomeriggio Cinque”, in diretta da Cori, in provincia di Latina. Secondo quanto riportato dalla ragazza, il suo volto sarebbe stato inserito, con fotomontaggi, in video e fotografie finite su un sito porno, dove è stato creato ad hoc un profilo a suo nome con risvolti particolarmente volgari.

“Sul profilo c’erano foto, presumo rubate da Facebook, associate a immagini di ragazze completamente nude dal collo in giù, ma che comunque mi assomigliavano”, denuncia la vittima. Dietro alla vicenda ci sarebbe la frequentazione con un ragazzo, non accettata da un’amica di lui. Ciò che però colpisce più di tutto Ilaria è la reazione delle persone del suo paese: “Qualcuno mi guarda schifata, altri mi negano il saluto, leggono a voce alta articoli che mi riguardano e dicono che faccio davvero quel lavoro”, spiega in trasmissione.

“Mi hanno detto che me la sono cercata perché mi faccio le foto provocanti”, prosegue ancora. Una vicenda nella quale la conduttrice Barbara d’Urso vuole vedere chiaro: la promessa è di sentire anche la voce degli abitanti e provare a chiarire la situazione.