Instagram contro cyberbullismo: si potranno silenziare i commenti e creare adesivi contro gli haters 

Instagram ha dato il via al test della funzione “Silenzia”, creata per proteggere gli utenti dalle interazioni indesiderate. Per attivarla, sarà sufficiente accedere alla propria sezione privacy nelle impostazioni e selezionare il profilo che si intende silenziare, oppure scorrere verso sinistra un commento dell’utente in questione. Il social network ha poi deciso di lanciare una call to action dal titolo “Create don’t hate” (Create, non odiate) per combattere il cyberbullismo e l’odio online.