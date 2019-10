Nuoro, due minori ammonite per cyberbullismo: primo caso in Sardegna

Per due minorenni della provincia di Nuoro è scattato un ammonimento per cyberbullismo firmato dal Questore perché avevano preso di mira una coetanea, mettendo in rete un video nel quale la umiliavano. Postate sui social, le azioni di bullismo hanno sconvolto la vittima. Grazie al supporto della famiglia la giovane ha trovato il coraggio di denunciare le due bulle. Se le angherie dovessero continuare, entrambe verranno denunciate alla Procura.