Viterbo, afferra bimba di due anni e tenta di allontanarsi: donna bloccata dal padre

A Viterbo una famiglia, padre madre e una bambina di due anni, ha vissuto momenti di paura. I tre stavano passeggiando nella centralissima piazza del Plebiscito, quando una sconosciuta, vedendo la piccola che faceva i capricci nel passeggino, l'ha sollevata e ha provato ad allontanarsi portandosela via. La donna ha approfittato di un momento di distrazione della coppia, ma il padre fortunatamente se ne è accorto e l'ha rincorsa strappandole dalle braccia la figlia. Questa per tutta risposta lo ha prima insultato, e colpito con un pugno al volto, per poi allontanarsi.