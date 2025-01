Bari, tenta di rapire bimba di due anni: arrestato 35enne

Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato dopo aver tentato di rapire una bimba di due anni a Bari, nel quartiere San Pasquale. L'uomo si sarebbe avvicinato a una giovane mamma che passeggiava con la figlioletta e avrebbe afferrato la bimba per un braccio, tentando di portarla via. La donna, mettendosi a urlare, ha attirato l'attenzione dei passanti che hanno messo in fuga l'uomo, poi arrestato. I fatti risalgono al pomeriggio del 2 gennaio.