È stato ritrovato nei Paesi Bassi Santiago, il neonato rapito dai genitori nei giorni scorsi da un ospedale a nord di Parigi. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", precisando che sono stati trovati con lui anche i genitori. Il piccolo, nato prematuro, era stato portato via dal padre e dalla madre dall'istituto in cui si trovava a soli 17 giorni di vita nonostante necessitasse di cure. Le ricerche sono scattate immediatamente per il timore riguardante il suo stato di salute. Secondo una fonte citata da "BfmTv", sarebbe in "buone condizioni".