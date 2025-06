Viterbo, maxi incendio all'Università della Tuscia | Il Comune: "Tenete le finestre chiuse"

Un vasto incendio è divampato nella sede della facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia a Viterbo. Il rogo, divampato poco dopo le dieci, si è propagato anche a un'altra palazzina del blocco C del polo del Riello. Studenti, docenti e personale sarebbero stati allontanati da uffici e aule del polo di Riello. Si è reso necessario anche l'intervento dell'unità specializzata dell'esercito per coadiuvare i vigili del fuoco nell'operazione di spegnimento. Oltre ai due edifici universitari, è stata evacuata l'area circostante per 500 metri, compreso un albergo.