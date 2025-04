Incendio in una fabbrica di prodotti chimici a Caivano, la colonna di fumo può raggiungere anche Napoli | L'Asl: "Lavare frutta e ortaggi e non stazionare all'aperto"

- Lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima di mangiarli.



- Chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e ogni altra apertura verso l'esterno.



- Spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o ricircolo dell'aria.



- Se si dovesse essere in prossimità del fumo coprire naso e bocca con un panno umido, cercare riparo immediatamente al chiuso, evitando di respirare profondamente.



- Bisogna, inoltre, evitare di stazionare all'aperto (balconi, terrazzi) per visionare anche in lontananza la nube perché, per effetto dei venti, potrebbe causare effetti irritativi all'apparato respiratorio.