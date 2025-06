Canada, incendi boschivi in tre province: oltre 25mila evacuati

Oltre 25mila persone residenti in tre province del Canada sono state evacuate a causa delle decine di incendi boschivi che stanno devastando il Paese e compromettendo la qualità dell'aria anche negli Stati Uniti. La maggior parte degli sfollati proveniva dal Manitoba, che la scorsa settimana ha dichiarato lo stato di emergenza. Il fumo ha ridotto la visibilità in Canada e in alcune aree di frontiera degli Stati Uniti. Il premier del Saskatchewan, Scott Moe, ha affermato che il caldo e il clima secco stanno alimentando altri roghi e minacciando le comunità, mentre le risorse per combattere le fiamme e aiutare gli evacuati sono insufficienti.