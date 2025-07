Virus West Nile, ministero Salute: rafforzate prevenzione e sorveglianza

Il ministero della Salute è operativo e in continuo raccordo con le Regioni, gli Enti e le istituzioni per assicurare un presidio costante e puntuale sulla diffusione del virus West Nile. "La situazione è sotto controllo e rimane importante adottare le misure previste dal Piano così come informare adeguatamente i cittadini sulle misure per proteggersi dalle zanzare, vettori del virus che, ricordo, non si trasmette da persona a persona per contatto con soggetti infetti", ha dichiarato Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute. La circolare operativa prevede che sia rafforzata la sorveglianza, in particolare nei territori con circolazione virale documentata, e siano sensibilizzati i medici di famiglia, pediatri e specialisti per l'identificazione tempestiva dei sintomi sospetti.