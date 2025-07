Lazio, una donna di 82 anni muore in ospedale per il virus West Nile

Sul virus la Regione Lazio ricorda le misure attivate il 17 luglio per rafforzare le attività di sorveglianza e monitoraggio per la corretta gestione di eventuali casi sospetti. In particolare, le raccomandazioni per la Provincia di Latina sono: sensibilizzazione dei medici, in particolare medici di famiglia, pediatri di libera scelta, medici dei dipartimenti di emergenza, Pronto soccorso e del territorio, dei veterinari del territorio, e il supporto clinico e di laboratorio alla gestione del paziente.