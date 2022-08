West Nile Virus, il Veneto tra le Regione più colpite: ecco cosa fare per prevenire l'infezione

Numeri in crescita -

i casi di West Nile nell'uomo sono raddoppiati

94 casi

Solo nell'ultima settimana. Secondo l'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità dall'inizio di giugno 2022 sono stati confermati; di questi 55 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, con sette vittime accertate. I dati più critici riguardano il Veneto: 33 casi e 5 decessi.

Evitare le punture -

zanzare "Culex"

raccomandazioni ufficiali

non può essere contratto da uomo a uomo

Per limitare la diffusione dell'infezione trasmessa dalle, prolificate in questi ultimi mesi a causa di condizioni ambientali e climatiche particolarmente favorevoli, la Regione Veneto si è rivolta direttamente ai cittadini con delle. L'obiettivo è quello di evitare gli atteggiamenti che favoriscono lo sviluppo di nuovi insetti e di ridurre l'esposizione alle zanzare. La sua puntura è infatti l'unica modalità di trasmissione del virus, che

Cosa fare -

reti zanzariere

condizionatore

apparecchi elettro-emanatori di insetticidi liquidi

Schermare porte e finestre conmetalliche o in materiale plastico resistente a maglie strette, mentre veli di tulle in cotone possono essere utilizzati per la protezione di culle o lettini. Qualora possibile utilizzare il, se invece non se ne dispone, può aiutare accendereo in piastrine, a patto che si utilizzino in ambiente ben arieggiati.

Quando si osservano delle zanzare in casa, si può ricorrere invece all’impiego saltuario di

preparati commerciali

(bombolette) a base di estratto di piretro i cui componenti si degradano rapidamente dopo che l'ambiente sia stato ben ventilato.

Come riconoscere i sintomi -

la febbre sale oltre 38,5

Sebbene nella maggior parte dei casi l'infezione sia asintomatica, in alcuni casi può determinare forme neuro-invasive anche gravi. Per questo è importante contattare il medico see compaiono dolori articolari e muscolari, cefalea, stato di confusione o eruzione cutanea.