Vimodrone (Milano), sfregia la nuova compagna dell'ex fidanzato: arrestata 22enne | "Non accettava la fine della relazione"

Il fatto è avvenuto il 16 luglio a Vimodrone , nel parcheggio della linea verde della metropolitana milanese. Per questo motivo la 22enne Miryam Viglianisi , sospettata anche di una seconda aggressione ai danni della stessa vittima, è stata posta ai domiciliari e, dopo due evasioni, rischia ora la custodia cautelare in carcere.

Accusata di stalking L'accusa ipotizzata è quella di stalking. Reato dovuto per gli inquirenti "all’incapacità di accettare la fine della sua precedente relazione sentimentale" con il ragazzo dal quale la 22enne ha avuto un figlio. Le indagini sono coordinate dal pm di Monza, Salvatore Bellomo, e i carabinieri stanno ora ricostruendo i suoi spostamenti.

Tagli a gambe e viso L'incontro, riporta il Corriere della Sera, doveva essere un'occasione di chiarimento tra due giovani donne che si è trasformata in una trappola. Ad avere la peggio era stata l'attuale ragazza dell'ex compagno di Myriam, soccorsa sanguinante nel parcheggio con tagli inferti con un taglierino alle gambe e al viso. Ferite che, secondo le accuse, rischiano di procurarle uno "sfregio permanente".

La rissa e l'intervento di alcuni passanti "Avevo intenzione di chiarire, perché rispettavo il fatto che ci fosse un bambino di mezzo, e mai avrei voluto intromettermi in questa questione, che era solo tra loro due". E' il racconto della giovane aggredita, che si è presentata all'appuntamento con in mano due birre, gesto che avrebbe voluto essere distensivo. Le intenzioni pacifiche, però, vennero disattese. "Sono stata colpita da uno schiaffo sferrato da uno degli amici con cui si era presentata la Viglianisi, poi sono stata colpita alle spalle, con una bottigliata in testa", racconta ancora la vittima. A quel punto la rissa prosegue a terra, proprio all'ingresso della fermata della metropolitana: "Continuava a colpirmi, poi ho visto il sangue che mi colava su una gamba, avevo i pantaloncini corti". Poi l'intervento di alcuni testimoni in auto della giovane: "Aveva dei tagli evidenti, aperti su viso e gambe", hanno raccontato ai carabinieri.

La corsa in ospedale A poca distanza, sull'asfalto, venne trovato un taglierino sporco di sangue. La vittima è stata quindi portata in ospedale in codice giallo. La prognosi è lieve, le lesioni vengono suturate, ma i segni sul volto potrebbero restare indelebili. Miryam viene identificata in un secondo momento con i carabinieri che la trovano mentre fa il bagno con amici nel Naviglio. Come emerso dai verbali, la 22enne non avrebbe mostrato alcun segno di pentimento.

Il secondo episodio Ma non è finita qui perché a ottobre si consuma un secondo atto. La stessa donna aggredita viene spinta con violenza da qualcuno mentre stava pedalando lungo la ciclabile, ancora a Vimodrone. Cade al suolo, per l'urto riporta la rottura di un dente ma non riesce a identificare l'aggressore. L'ipotesi degli inquirenti è che anche dietro a questo fatto ci sia la 22enne, che viene messa ai domiciliari.