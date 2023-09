Femminicidi, sul palco di Paestum donna sfregiata con acido mostra foto shock

Momento toccante sul palco del Berlusconi Day, la kermesse di tre giorni di Forza Italia a Paestum.

In apertura della seconda giornata dell'iniziativa dedicata al compleanno di Silvio Berlusconi, si è tenuta una tavola rotonda sul tema della violenza sulle donne e sui femminicidi. Tra i relatori Filomena Lamberti, di Cava de' Tirreni (Salerno), che nel 2012 è stata sfigurata con una bottiglia di acido dal marito dal quale voleva separarsi. La donna ha raccontato il suo "calvario ospedaliero, finito solo nel 2017" dopo "trenta interventi, dieci solo per ricostruire le palpebre", e ha quindi chiesto se poteva mostrare alla platea una "foto un po' forte", quella che le fu scattata in ospedale poco dopo l'aggressione, nella quale appare totalmente sfigurata. "Ditemi se questi sono maltrattamenti in famiglia", ha detto, visibilmente emozionata mostrando lo scatto. La platea le ha tributato un lungo applauso e una standing ovation.