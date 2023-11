Napoli, violenza sessuale di gruppo ai danni di un minore disabile: 3 arresti

La vittima: "Ho chiesto a mamma di non farli più venire a casa"

"È successo diverse volte quello che si vede nei video. A un certo punto loro sono cambiati con me. Da marzo sono cambiati. L'ho detto a mamma per non farli venire più a casa". È così che la vittima del branco, composto da compagni di scuola, ha deciso di mettere un punto alle violenze che stava subendo. La madre a quel punto ha chiesto aiuto ai carabinieri della tenenza di Sant'Antimo. Agli inquirenti il ragazzino ha raccontato che inizialmente c'era stato un periodo in cui i ragazzi coinvolti nella vicenda si erano dimostrati amici. "Mi fa dispiacere raccontare queste cose. Loro mi picchiavano quando venivano a casa mia, mi davano pugni, calci". La vittima conosceva uno di loro "da quando ero piccolo", gli altri due da meno tempo. "Venivano a trovarmi e stavamo insieme, ci vedevamo nel pomeriggio", ha raccontato.