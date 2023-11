Bologna, violenza sessuale contro una studentessa in bus: fermati due 15enni

Due 15enni tunisini sono stati fermati per violenza sessuale su una studentessa minorenne.

Il 9 novembre, intorno alle 12:30, i due l'avrebbero avvicinata in autobus a Medicina (Bologna) mentre tornava da scuola e l'avrebbero molestata. La ragazzina ha iniziato a piangere e a lungo, dopo l'episodio, ha fatto fatica a parlare e a muoversi per il forte shock. Non appena i genitori hanno saputo cos'era accaduto alla figlia hanno sporto denuncia e i due 15enni, residenti in una casa di accoglienza per minori non accompagnati, sono stati fermati dai carabinieri.