Milano, violenza sessuale di gruppo su una 14enne: un arrestato e un ricercato

Una notte da incubo negli spogliatoi abbandonati

Insieme alla ragazzina sarebbe stata violentata anche un'amica, della quale la vittima non ha voluto fornire le generalità. La giovane conosceva almeno due dei suoi aggressori, con i quali aveva anche avuto una relazione nei mesi precedenti. Prima degli abusi la 14enne aveva già più volte dormito negli spogliatoi abbandonati e passato del tempo con quei ragazzi che conosceva, tanto da poter dire alle forze dell'ordine i loro nomi. I suoi aggressori l'avrebbero ingannata avvicinandosi a lei "con del cibo". "Sembravano intenzionati soltanto a trascorrere con lei del tempo in modo conviviale". Lo stupro è avvenuto dopo la nottata trascorsa con i due conoscenti. La mattina la ragazzina si è svegliata e ha sentito parlare in lingua straniera "con l'intendo di non farle comprendere la conversazione". Questi le si sono avvicinati e di fronte "al suo manifesto dissenso" hanno iniziato "a picchiarla, prima con un bastone e poi con le mani".