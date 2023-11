Bari, violenza sessuale su una ragazzina di 11 anni: arrestato lo zio

A Bari un uomo di 66 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile con l'accusa di violenza sessuale aggravata sulla nipote di 11 anni.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i fatti risalgono all'estate del 2020, quando lo zio della ragazzina, arrivata in paese per far visita alla nonna, incontrò l'undicenne per strada e la condusse in un luogo isolato costringendola a subire rapporti sessuali.