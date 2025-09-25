Ragazze travolte a Brivio, spunta un video: la versione dell'investitore sarebbe smentita

Erano circa le 22 di sabato 20 settembre quando Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe 21enni di Paderno d'Adda, sono state investite e uccise da un furgone mentre camminavano lungo via per Airuno, a Brivio, in provincia di Lecco. Le due ragazze stavano raggiungendo a piedi una festa locale, dopo aver lasciato l'auto poco distante, nei pressi della palestra comunale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Merate, le giovani si trovavano sul margine della carreggiata, in un tratto privo di marciapiede e con scarsa illuminazione. Una terza amica, che era con loro, è rimasta miracolosamente illesa.

Il veicolo coinvolto nell'incidente, un furgone di medie dimensioni, avrebbe prima urtato un'auto in sosta, per poi investire le due giovani. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono arrivati ambulanze, automedica ed elisoccorso. Per Milena e Giorgia, però, non c'è stato nulla da fare.