Giorgia e Milena travolte e uccise, l’investitore disperato davanti al giudice: "Perdonatemi"

Durante l'interrogatorio di convalida tenuto presso il Tribunale di Lecco, Lewandoski si è mostrato profondamente scosso. "Ho visto un altro mezzo arrivare in senso contrario e sono rimasto abbagliato dai fari", ha spiegato, cercando di chiarire la dinamica dell'incidente. A seguito di quella manovra avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo contro le tre ragazze. Due di loro, Giorgia e Milena, sono morte sul colpo. La terza, Chiara, è sopravvissuta. L'uomo ha poi aggiunto di essersi precipitato verso i corpi nel tentativo di soccorrerle, ma era già troppo tardi.

Il giudice per le indagini preliminari, Salvatore Catalano, ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare. L'uomo, risultato positivo al narcotest, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Si attendono ora ulteriori accertamenti tossicologici per chiarire tempi e quantità di assunzione delle sostanze.