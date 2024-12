Vicenza, incendio nella lavanderia dell'ospedale: sospesi interventi

Secondo quanto si è appreso, sono stati 91 i pazienti sposati dai propri reparti in seguito al fumo dell'incendio sviluppatosi sotto l'ospedale vicentino. Al momento sono sospese anche le visite negli ambulatori, così come la diagnostica. Le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso, ma l'incendio è stato spento e i locali sono sotto controllo.