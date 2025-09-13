Vicenza, agente di polizia investito a un posto di blocco: grave in ospedale

"Il poliziotto, soccorso dal Suem 118, ha riportato traumi e fratture ed è ricoverato all'ospedale di Vicenza. L'auto, dai primi accertamenti, sarebbe risultata rubata e probabilmente utilizzata per una rapina nel Milanese", fa infatti sapere il presidente del Veneto Luca Zaia. "Desidero esprimere - dichiara Zaia - la mia più sincera vicinanza al poliziotto ferito e alla sua famiglia, insieme a un sentito ringraziamento alla Polizia stradale per la professionalità e il coraggio con cui ogni giorno presidia le nostre strade. Episodi come questo testimoniano quanto sia difficile e rischioso il lavoro delle donne e degli uomini in divisa, ai quali va il nostro pieno sostegno e la nostra riconoscenza. Seguirò personalmente l'evoluzione delle condizioni dell'agente, con l'auspicio di un pronto recupero".