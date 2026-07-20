Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta Il Tirreno, spiegando che Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa, come ciclista amatoriale.