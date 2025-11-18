Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
La sentenza

Processo per la morte di Luana d'Orazio, assolto il tecnico manutentore

Il giudice ha riconosciuto la totale insussistenza delle accuse rivolte a Mario Cusimano, unico imputato a scegliere il rito ordinario

18 Nov 2025 - 18:58
© Instagram

© Instagram

Il Tribunale di Prato ha assolto con formula piena Mario Cusimano, il tecnico incaricato della manutenzione dell'orditoio coinvolto nell'incidente costato la vita a Luana D'Orazio. La decisione riguarda le ipotesi di omicidio colposo e rimozione dolosa delle misure di sicurezza contestate nel procedimento legato alla morte della operaia 22enne, deceduta il 3 maggio 2021 a Montemurlo (Prato).

Il processo per la morte di Luana D'Orazio

 Cusimano ha sempre sostenuto la propria estraneità ai fatti e, a differenza dei gestori dell'azienda - Daniele Faggi e Luana Coppini - aveva scelto di affrontare il rito ordinario. I due titolari avevano invece definito la loro posizione con un patteggiamento: rispettivamente un anno e sei mesi e due anni di reclusione, entrambi con sospensione condizionale.

Leggi anche

Morte Luana D'Orazio, giudice di Prato: "Produttività a scapito della sicurezza"

Luana D'Orazio, a Prato patteggiamento per i titolari della ditta | La mamma della giovane morta: "Non so se il pm ha figli..."

La sentenza sul tecnico Mario Cusimano

 Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero aveva formulato la richiesta di una condanna a due anni e otto mesi. La sentenza emessa dal giudice ha però stabilito l'assoluta mancanza di responsabilità del tecnico in relazione alle accuse contestate.

Ti potrebbe interessare

luana d'orazio
prato

Sullo stesso tema