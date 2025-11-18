Processo per la morte di Luana d'Orazio, assolto il tecnico manutentore

Cusimano ha sempre sostenuto la propria estraneità ai fatti e, a differenza dei gestori dell'azienda - Daniele Faggi e Luana Coppini - aveva scelto di affrontare il rito ordinario. I due titolari avevano invece definito la loro posizione con un patteggiamento: rispettivamente un anno e sei mesi e due anni di reclusione, entrambi con sospensione condizionale.