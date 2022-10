Luana D'Orazio, a Prato patteggiamento per i titolari della ditta | La mamma della giovane morta: "Non so se il pm ha figli..."

Per la morte di Luana D'Orazio, la 22enne rimasta uccisa a Prato il 3 maggio 2021 mentre lavorava in una ditta tessile di Montemurlo, due dei tre imputati hanno ottenuto il patteggiamento.

Luana Coppini, titolare della ditta in cui è avvenuto l'incidente mortale, ha patteggiato 2 anni di reclusione, mentre per il marito Daniele Faggi, titolare di fatto, un anno e mezzo; per entrambi è scattata la sospensione condizionale della pena, e quindi non andranno in carcere. Perplessa la madre della giovane vittima: "Non so se il pm ha figli...".