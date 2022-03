Offerto 1,1 milione risarcimento per Luana D'Orazio, la famiglia: incongruo

"Danni da quantificare"

- "Abbiamo scritto all'assicurazione una risposta formale - chiarisce Rubini - spiegando che i danni, patrimoniali e non, sono ancora da quantificare. Non riteniamo stabilizzata la situazione, ci riserveremo di approfondire la questione nelle prossime settimane".

Tra pochi giorni l'udienza preliminare del procedimento

- L'offerta della compagnia con cui aveva una copertura assicurativa la ditta, in cui lavorava la 22enne, arriva a pochi giorni dall'udienza preliminare del procedimento fissata per il 7 aprile, in cui compariranno i tre imputati accusati di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele del macchinario a cui lavorava Luana: la titolare dell'azienda Luana Coppini, il marito Daniele Faggi considerato "titolare di fatto" dall'accusa e il tecnico manutentore esterno Mario Cusimano. "Se sarà possibile" anticipa Rubini riguardo all'udienza - la madre di Luana si costituirà parte civile nel procedimento".

La vicenda della morte della giovane operaia sarà quindi discussa per la prima volta in un'aula di tribunale a quasi un anno dalla tragedia. La Procura di Prato aveva chiuso le indagini a ottobre. Secondo gli accertamenti effettuati dal consulente nominato dagli inquirenti, l'ingegner Carlo Gini, l'orditoio per la campionatura al quale era stata assegnata la giovane aveva i dispositivi di sicurezza disattivati.