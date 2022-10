Luana D'Orazio, il figlio affidato esclusivamente ai nonni materni

Con questo pronunciamento il giudice tutelare pistoiese avalla anche la decisione del giudice per l'udienza preliminare di Prato che nelle scorse settimane non aveva ammesso il giovane tra le parti civili dell'eventuale processo, non ritenendo che il padre del bimbo abbia titolo per stare nel procedimento.

La tragedia - Luana D'Orazio

è morta a 22 anni il 3 maggio 2021 per l'"abbraccio mortale" (definizione data dal consulente della procura) dell'orditoio, macchina tessile a cui lavorava nella ditta di Montemurlo, che era stato manomesso per funzionare con saracinesca di protezione abbassata.

Tra le questioni da risolvere nel procedimento in corso per omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antiinfortunistiche - in cui sono imputati i coniugi

Luana Coppini e Daniele Faggi

Mario Cusimano

, rispettivamente titolari di diritto e di fatto dell'azienda tessile in cui è avvenuto l'incidente mortale, e il manutentore esterno della ditta- c'era quella sulla patria potestà del figlio di Luana. Sulla questione sono intervenute varie competenze giudiziarie. Il tribunale dei minori di Firenze si era già espresso sul tema ma mancava il giudice civile di Pistoia, area dove risiede il bambino coi nonni, che, sulla tutela, non aveva ancora emesso un parere sulla richiesta di mantenere o meno la potestà genitoriale al padre del bambino.