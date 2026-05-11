Aveva 22 anni

Luana D'Orazio, la procura riapre le indagini sulla morte in fabbrica

Nuovi accertamenti sull'incidente costato la vita alla giovane operaia di Montemurlo: si cercano eventuali ulteriori responsabilità

di Alessandra Rolla
11 Mag 2026 - 13:01
01:32 
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