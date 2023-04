Verona, rimane tetraplegica dopo l'intervento per un tumore benigno: "Operata da uno specializzando"

"Avevo solo 36 anni, due figlie da crescere e tanti sogni. Quel maledetto 22 agosto 2017 mi hanno tolto tutto, la mia vita è diventata un inferno", ha dichiarato la donna in un'intervista al Corriere della Sera. "Mai e poi mai riuscirò a elaborare questa nuova realtà, nonostante siano passati quasi sei anni". Come racconta lei stessa, Sabrina è affetta da una "gravissima tetraplegia, con impossibilità di movimento di tutti e quattro gli arti".

L'intervento

Tra il 2016 e il 2017 alla donna era stato diagnosticato un "neurinoma dell'acustico delle dimensioni complessive di circa 16 millimetri per 12, collocato in corrispondenza della fossa cranica posteriore". Per asportarlo, Sabrina si è sottoposta a un intervento chirurgico di "craniectomia retro mastoidea destra che prevedeva la collocazione, in anestesia totale, della paziente in posizione semi seduta con fissaggio della testa su una tastiera a tre punte, leggermente flessa in avanti e ruotata verso destra, posizione in cui la paziente era dovuta permanere per tutta la durata dell'intervento". Dal punto di vista della rimozione del neurinoma, l'operazione è "perfettamente riuscita". Gli accertamenti hanno però immediatamente evidenziato "la presenza di una sofferenza endomidollare acuta, con importante edema".