Verona, un tariffario per gli "umarell": l'iniziativa goliardica di un'impresa edile | Il titolare a Tgcom24: "Qualcuno ci ha creduto"

In un cantiere di Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona, è spuntato un tariffario per gli "umarell". Una sbirciatina costa 55 centesimi, due minuti di osservazione 1 euro e 5 centesimi fino ad arrivare a 5 euro e 5 centesimi per 30 minuti di valutazione dei lavori. È anche possibile sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 30 euro e cinque centesimi e/o aggiungere un eventuale rinfresco. Una fake news? No, una trovata goliardica e di marketing dell'impresa edile Girlanda di Bosco Chiesanuova. "Ovviamente, non facciamo pagare davvero", dice a Tgcom24 il 33enne Fabio Girlanda, titolare dell'azienda. Eppure, qualcuno ci ha creduto. "C'è chi ha chiesto a che ora sarebbe stato il rinfresco. Anche se la maggior parte dei nostri 'umarell' ha capito che si trattava di uno scherzo", aggiunge Girlanda.