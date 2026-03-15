Verbania, in sette a bordo di un'auto che esce fuori strada: morto un 30enne
Il veicolo avrebbe sfondato il guardrail a causa della neve. A bordo, passeggeri tra i 25 e i 30 anni
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È Francesco Roncoroni - classe 1996, della provincia di Como - la vittima dell'incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio su una provinciale. nel Verbano-Cusio-Ossola. A bordo del Land Rover che è uscito fuori strada sfondando il guardrail, forse a causa della neve, viaggiavano in sette: numero superiore a quello per cui la vettura è omologata: è quanto emerge dai primi rilievi della polizia stradale di Verbania, secondo la quale altre cinque persone, conducente compreso, sono rimaste ferite. Sul Land Rover c'erano giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Per estrarli dalle lamiere, i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo. A operazioni concluse, rallentate dalla nevicata, si potrà accertare per quante persone era omologata la vettura.
Nel frattempo la provinciale è stata chiusa al traffico da Gebbo in poi, perché ritenuta non sicura senza la protezione stradale divelta nel sinistro. I sette giovani stavano scendendo da San Domenico, nota località sciistica della zona, quando all'altezza della località Gebbo l'auto è uscita di strada. L'esatta ricostruzione della dinamica è ancora in corso: dopo le necessarie verifiche si valuteranno eventuali ipotesi di reato.