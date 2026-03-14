Salerno, auto precipita in una scarpata per 200 metri: morta una giovane coppia

Il veicolo, completamente distrutto e fermo vicino all’acqua, è stato individuato da una motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli impegnata nelle ricerche. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori di Napoli e le squadre SAF, specializzate in interventi speleo alpino fluviali. A supporto è arrivata un’autogru da Salerno mentre un elicottero dell’elisoccorso ha sorvolato l’area. Le operazioni sono state lunghe e complesse. Lo strapiombo e il buio hanno reso impossibile raggiungere il punto via terra. I soccorritori hanno lavorato per ore sia dal mare sia dall’alto per individuare i corpi tra gli scogli.