Salerno, auto precipita in una scarpata per 200 metri: morta una giovane coppia
La vettura ha sfondato il guardrail dopo lo scontro con un furgone. Recupero difficile tra scogli e buio
Due giovani fidanzati hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 13 marzo in località Ripe Rosse, in provincia di Salerno. Le vittime, Michele Pirozzi e Maria Magliocco, erano entrambe di Capaccio Paestum: lui aveva 29 anni, lei 24. I due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo. Secondo una prima ricostruzione, l’auto si è scontrata con un altro mezzo, ha sfondato il guardrail ed è precipitata in una scarpata a picco sul mare. La vettura ha rotolato per circa 200 metri lungo il dirupo fino agli scogli sottostanti. Durante la caduta i due giovani sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo.
I soccorsi
Il veicolo, completamente distrutto e fermo vicino all’acqua, è stato individuato da una motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli impegnata nelle ricerche. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori di Napoli e le squadre SAF, specializzate in interventi speleo alpino fluviali. A supporto è arrivata un’autogru da Salerno mentre un elicottero dell’elisoccorso ha sorvolato l’area. Le operazioni sono state lunghe e complesse. Lo strapiombo e il buio hanno reso impossibile raggiungere il punto via terra. I soccorritori hanno lavorato per ore sia dal mare sia dall’alto per individuare i corpi tra gli scogli.
L’altro mezzo
Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un furgone Citroën Jumper. Il conducente è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato sul posto dal personale del 118. Sulla dinamica dell’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Agropoli.
Comunità scossa
I due giovani stavano rientrando verso Agnone Cilento dopo aver trascorso la serata insieme. Sul luogo della tragedia si sono radunati familiari e molti residenti della zona. Anche il fratello di una delle vittime ha partecipato alle ricerche in mare con una barca da pesca. La notizia ha profondamente colpito l’intera comunità locale.