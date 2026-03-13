Frosinone, scontro tra auto e furgone in A1: morti tre operai

Sono tre le vittime dello scontro tra un furgone e una vettura avvenuto sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Sul furgone viaggiavano alcuni operai diretti in un cantiere della zona: in tre, a seguito dell'impatto con l'auto, sono rimasti incastrati nel mezzo ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarli. L'auto con la quale si è scontrato il furgone era guidata da un automobilista, ora ricoverato con codice rosso all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. A causa dell'incidente si sono formati circa cinque chilometri di coda con il traffico che scorre su una sola corsia. Sul posto il personale di società Autostrade, i sanitari del 118 e la polizia stradale.