Camion a fuoco in galleria, "riaperto tratto A1 nel nodo di Firenze"

Riaperto poco dopo le 19 del 29 gennaio il tratto in nord dell'A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la Direttissima verso Bologna, chiuso poco dopo le 15 per un camion in fiamme nella galleria Croci a Calenzano, all'altezza del km 265 e 800. Così Aspi che spiega che "attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Nel tratto tra Firenze Impruneta e il bivio con la Direttissima" ci sono "10 km di coda in diminuzione". Sul posto hanno operato squadre e mezzi di Aspi "per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza della porzione di calotta danneggiata dalle fiamme, attività imprescindibile per consentire la riapertura al traffico".