Frosinone, scontri sull'A1 fra tifosi: bloccati 80 ultras della Lazio

Dopo gli scontri è scattato immediatamente il piano che ha consentito di monitorare in progressione lo spostamento lungo la grande viabilità e, una volta che i tifosi della Lazio si sono indirizzati verso la barriera autostradale di Monte Porzio Catone, sono stati intercettati e bloccati. Altri supporter biancocelesti, che viaggiavano a bordo di un pullman, sono stati intercettati nella zona di Piazza Don Bosco e hanno tentato di sottrarsi ai controlli. Alcuni sono stati comunque rintracciati e trovati in possesso di taglierini e petardi. All'interno del pullman sono stati trovati caschi, aste e petardi che saranno sequestrati.