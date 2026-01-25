Frosinone, scontri sull'A1 fra tifosi: bloccati 80 ultras della Lazio
La carreggiata è rimasta bloccata per alcuni minuti dagli ultras a volto coperto. Si sono scontrati con i sostenitori del Napoli
© Ansa
Ottanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla polizia al casello di Monte Porzio Catone, dopo gli scontri avvenuti sull'A1 con ultras del Napoli. Una volta bloccati sono stati identificati anche con il supporto della polizia scientifica. Dall'interno di uno dei van diretti verso la barriera autostradale, alla vista degli agenti, sono stati buttati lungo il ciglio della strada alcuni coltelli da cucina e altri oggetti che sarebbero stati usati nello scontro. Tutto il materiale è stato sequestrato.
La Questura: "Trovati caschi, petardi e taglierini"
Dopo gli scontri è scattato immediatamente il piano che ha consentito di monitorare in progressione lo spostamento lungo la grande viabilità e, una volta che i tifosi della Lazio si sono indirizzati verso la barriera autostradale di Monte Porzio Catone, sono stati intercettati e bloccati. Altri supporter biancocelesti, che viaggiavano a bordo di un pullman, sono stati intercettati nella zona di Piazza Don Bosco e hanno tentato di sottrarsi ai controlli. Alcuni sono stati comunque rintracciati e trovati in possesso di taglierini e petardi. All'interno del pullman sono stati trovati caschi, aste e petardi che saranno sequestrati.
La posizione di ciascuno - assicura la Questura - sarà "attentamente vagliata anche all'esito della ricostruzione del contatto che ha visto coinvolta la tifoseria laziale con la tifoseria napoletana ai fini delle eventuali comunicazioni all'Autorità giudiziaria nonché dell'adozione del provvedimento del Daspo"
Gli scontri di settimana scorsa
Solo settimana scorsa alcuni gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada a Bologna, sulla corsia d'emergenza dell'A1 a Casalecchio di Reno. Circa 200 persone, con cappucci e con i volti coperti, erano scese dalle macchine in autostrada per fronteggiarsi con caschi e spranghe.