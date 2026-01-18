Scontri in autostrada fra tifosi della Fiorentina e della Roma

Gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada a Bologna, sulla corsia d'emergenza dell'A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. E' avvenuto attorno alle 12:30: circa 200 persone, con cappucci e con i volti coperti, sono scese dalle macchine in autostrada e si sono fronteggiate con caschi e spranghe. I tifosi della Fiorentina erano diretti a Bologna, mentre quelli della Roma a Torino. La polizia di Bologna è al lavoro per identificare i responsabili.