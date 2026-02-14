Incidente in A1, autostrada chiusa tra Firenze sud e Incisa

Cinque chilometri di coda in aumento e autostrada A1 temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa a causa di un grave incidente che ha coinvolto un mezzo pesante intraversato e un'autovettura. Lo scontro è avvenuto in direzione Bologna e a seguito dell'impatto alcuni new jersey centrali sono finiti sulla carreggiata opposta verso Roma. Per questo motivo il traffico è bloccato in entrambe le direzioni.