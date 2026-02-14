Incidente in A1, autostrada chiusa tra Firenze sud e Incisa
Lo scontro ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante. A seguito dell'impatto alcuni new jersey sono finiti in mezzo alla carreggiata
© Ansa
Cinque chilometri di coda in aumento e autostrada A1 temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa a causa di un grave incidente che ha coinvolto un mezzo pesante intraversato e un'autovettura. Lo scontro è avvenuto in direzione Bologna e a seguito dell'impatto alcuni new jersey centrali sono finiti sulla carreggiata opposta verso Roma. Per questo motivo il traffico è bloccato in entrambe le direzioni.
I soccorsi
Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Come viabilità alternativa, in direzione di Firenze, dopo l'uscita obbligatoria ad Incisa, Aspi consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Firenze sud, percorso inverso verso Roma all'uscita di Firenze sud. Per le lunghe percorrenze, in direzione di Roma uscire a Firenze Impruneta seguire la strada statale 326 Siena-Bettolle e rientrare a Valdichiana, percorso inverso in direzione di Firenze.