Investe un motociclista: fugge e simula il furto dell'auto

Sul luogo dell'impatto tra auto e moto i militari dell'Arma hanno rinvenuto la targa della macchina, staccatasi a causa dell'urto. Il proprietario del mezzo, però, si sarebbe presentato in caserma per denunciare il furto della propria auto, dicendo che gli era stata rubata proprio poche ore prima dell'incidente. Diverse incongruenze sono emerse nel racconto del 36enne e le ricerche dei carabinieri hanno portato al ritrovamento della vettura abbandonata in una via secondaria di Terre del Reno. Il conducente dell'auto è stato denunciato per lesioni personali stradali gravi, fuga del conducente e omissione di soccorso, simulazione di reato e danneggiamento di informazioni informatiche pubbliche.