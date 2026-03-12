Investe un motociclista: fugge e simula il furto dell'auto
I carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidente, avrebbero ritrovato la targa dell'auto dell'uomo che, però, si sarebbe presentato in caserma per sporgere la denuncia del furto del mezzo
© Carabinieri
Avrebbe investito un motociclista e, senza prestargli soccorso, si sarebbe dato alla fuga inscenando il furto della sua auto, per questo un 36enne è stato denunciato dai carabinieri. I fatti risalgono alla sera del 3 marzo quando a Vigarano Mainarda, nel Ferrarese, un'auto ha urtato un centauro 60enne all'incrocio tra via Mantova e via Monsignor Stagni. Il conducente della macchina si sarebbe subito allontanato dal luogo dell'incidente facendo perdere le proprie tracce. Il motociclista, soccorso dal 118, è stato invece trasportato d'urgenza all'ospedale di Cona.
La messinscena
Sul luogo dell'impatto tra auto e moto i militari dell'Arma hanno rinvenuto la targa della macchina, staccatasi a causa dell'urto. Il proprietario del mezzo, però, si sarebbe presentato in caserma per denunciare il furto della propria auto, dicendo che gli era stata rubata proprio poche ore prima dell'incidente. Diverse incongruenze sono emerse nel racconto del 36enne e le ricerche dei carabinieri hanno portato al ritrovamento della vettura abbandonata in una via secondaria di Terre del Reno. Il conducente dell'auto è stato denunciato per lesioni personali stradali gravi, fuga del conducente e omissione di soccorso, simulazione di reato e danneggiamento di informazioni informatiche pubbliche.