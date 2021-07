Milano, pirata della strada investe due motociclisti e fugge: la mamma lo denuncia

ansa

Quando il figlio è rientrato a casa sotto shock e le ha raccontato l'incidente stradale avuto poco prima, una mamma di Paderno Dugnano, nel milanese, non ha avuto dubbi: ha allertato le forze dell'ordine denunciando il 27enne. Il giovane ha investito due motociclisti invadendo l'altra corsia in una strada con divieto di sorpasso. Uno dei due centauri è stato ricoverato in condizioni critiche: ha perso una gamba nell'impatto ed è andato in arresto cardiaco.