Verbania, 17enne accoltellato in una lite: ricoverato in ospedale

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato da un giovane di 22 anni, al culmine di una lite avvenuta a Cannero Riviera (Verbano-Cusio-Ossola). Lo scontro è avvenuto all'1 della notte tra sabato e domenica in via Marconi, nel centro della città, una nota località turistica della sponda piemontese del lago Maggiore. La vittima, colpita con più fendenti all'addome, è stata soccorsa dal 118. Il ragazzo è ricoverato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. La sua prognosi supera i trenta giorni. L'aggressore è un italiano di origini straniere, che si trova nella località piemontese per lavoro. E' stato portato in caserma a Verbania. Sul caso indagano i carabinieri.