Venezia, vuole dare fuoco alla moglie: donna salva grazie al figlio che nasconde l'accendino

L'uomo aveva dato in escandescenze dopo un litigio e aveva già cosparso la donna di liquido infiammabile
Prima l'ha aggredita prendendola a spintoni e l'ha minacciata di morte, poi l'ha cosparsa di benzina che ha versato anche sul pavimento della cucina. Non è riuscito ad appiccare il fuoco perché il figlio di quindici anni, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a nascondergli l'accendino e a prendere tempo fino all'arrivo dei Carabinieri, chiamati dalla donna. Un uomo di 43 anni è stato arrestato la sera dell'1 gennaio a Cavarzere, in provincia di Venezia, con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, di nazionalità albanese, aveva dato in escandescenze dopo un litigio. Non era un episodio occasionale. I due sono sposati da vent'anni, ma lei finora non lo aveva mai denunciato. L'uomo, di nazionalità albanese, si trova in carcere a Venezia.
Femminicidi in Italia - Le donne uccise nel 2024 sono state 116, di loro 106 si possono definire vittime di femminicidio. Due alla settimana. Si tratta del dato più alto dell'ultimo quinquennio, iniziato nel 2019 con 101 vittime di femminicidio. Una volta su due, l'assassino è il marito, il compagno, il partner: l'anno scorso è stato vero in 55 casi.