Venezia, vuole dare fuoco alla moglie: donna salva grazie al figlio che nasconde l'accendino

Prima l'ha aggredita prendendola a spintoni e l'ha minacciata di morte, poi l'ha cosparsa di benzina che ha versato anche sul pavimento della cucina. Non è riuscito ad appiccare il fuoco perché il figlio di quindici anni, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a nascondergli l'accendino e a prendere tempo fino all'arrivo dei Carabinieri, chiamati dalla donna. Un uomo di 43 anni è stato arrestato la sera dell'1 gennaio a Cavarzere, in provincia di Venezia, con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, di nazionalità albanese, aveva dato in escandescenze dopo un litigio. Non era un episodio occasionale. I due sono sposati da vent'anni, ma lei finora non lo aveva mai denunciato. L'uomo, di nazionalità albanese, si trova in carcere a Venezia.