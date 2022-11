Venezia, turista cade dal ponte di Rialto e finisce in acqua per scattare un selfie

Secondo quanto riporta Il Gazzettino la scorsa estate, i gondolieri del molo di San Marco lamentavano il fatto che ogni giorno c'era almeno una persona che scivolava sui gradini pieni di alghe e vegetazione marina finendo in acqua e rischiando fratture. Ad agosto 2016 un marinaio neozelandese si schiantò sopra un taxi acqueo in transito dopo essersi tuffato dal ponte di Rialto: l'uomo fu ricoverato in rianimazione e morì alcuni mesi più tardi. Sempre nello stesso anno, ma a dicembre, un giapponese gettò in acqua dal ponte degli Scalzi prima una tavola da sup per poi tuffarsi nel Canal Grande con la pagaia.