Venezia, preparano il caffè sul ponte di Rialto: multati ed espulsi turisti tedeschi

Oggi altri maleducati segnalati e puniti. Li abbiamo anche appena espulsi dalla Città. Via i maleducati e i menefreghisti ! Rispetto per #Venezia , non molleremo. Grazie alle ragazze e ai ragazzi della Polizia Locale. @comunevenezia @CMVenezia pic.twitter.com/wHhmrnriMk

Le sanzioni ai due visitatori tedeschi rientrano in una serie di misure adottate dal Comune di Venezia a maggio riguardanti le regole di decenza, pulizia e sicurezza da rispettare in città di fronte al turismo di massa e alle sue conseguenze sui canali e sui luoghi più frequentati. Dalla loro entrata in vigore sono stati comminati quaranta Daspo. "D'ora in poi comunicheremo anche l'identità delle persone oggetto di una misura di rimozione alle ambasciate e ai consolati del loro Paese di origine", ha annunciato il sindaco. "La nostra città sarà sempre aperta e accogliente verso tutti coloro che vorranno venire a visitarla, al tempo stesso saremo intransigenti con chi pensa di venire e fare ciò che vuole".