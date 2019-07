Dorme sull'amaca in pineta: turista austriaco multato a Trieste

Contro l'iniziativa dei vigili è stato infatti organizzato un flash mob dal titolo "Amache libere" proprio nella pineta di Barcola. Ma se per il turista straniero la salatissima multa potrebbe essere arrivata inaspettata, per i triestini il divieto non è invece una novità: il "Regolamento del Verde Pubblico" prevede infatti che negli spazi a verde del capoluogo giuliano sia vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere.



Già nel 2017, infatti, sempre a Barcola, dopo diverse segnalazioni per la situazione di degrado era scattato un blitz della polizia municipale contro i campeggiatori abusivi, e le sette persone sorprese nel sonno (un uomo e due donne rumene, una coppia di polacchi e una coppia di ucraini) erano state allontanate e multate.