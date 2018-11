Pisa, vietato sedersi nei luoghi pubblici

Dall’8 novembre al 30 dicembre a Pisa sarà vietato sedersi nei luoghi pubblici, di culto, edifici scolastici, prati e l’elenco continua ancora. Questa l’ordinanza del sindaco della città toscana, Michele Conti, che sta facendo molto discutere. L’iniziativa, che è stata presa per combattere i fenomeni di bivacco che si verificano soprattutto in piazza dei Miracoli, non è piaciuta a molti. Chiara Squaglia di Striscia la Notizia ha chiesto a turisti e cittadini come hanno preso il “Divieto di sedersi” praticamente ovunque. Alcuni studenti – ricordiamo che Pisa è città universitaria come poche altre nel nostro Paese – si sono portati le sedie da casa per protestare conto il provvedimento: “Anche noi vogliamo una città più pulita, ma non è certo questa la strada per ottenerla”. Chi viola l'ordinanza dovrà pagare fino a 100 euro di multa.