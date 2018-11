Vicenza, il sindaco vuole togliere wifi e panchine dalle "zone critiche" della città

La gratuità della linea wi-fi pubblica è motivo di bivacco e assembramento "da parte di persone che non sono spinte dalle migliori intenzioni, pimi tra tutti gli spacciatori". Secondo Rucco è meglio farne a meno in primis nella zona di via Allende, in risposta alla richiesta dei residenti "stanchi di vedere giovani nullafacenti appostati sulle panchine a smanettare sullo smartphone".



In un incontro con il sindaco, i residenti hanno spinto per rimuovere oltre al wi-fi anche le panchine."Mi sembra una proposta sensata - ha detto Rucco - e voglio testarla. Nella consapevolezza che non sia la soluzione al problema dello spaccio". Una proposta che non limiterebbe la fruizione da parte dei turisti, che saranno ancora liberi di navigare gratuitamente accedendo, previa registrazione, al servizio comunale.