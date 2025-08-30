Logo Tgcom24
in occasione della Mostra del cinema

Venezia, al Lido la manifestazione per la Palestina: partecipano anche attori e registi

Tra i volti noti presenti anche diversi artisti, tra cui l'attrice Emanuela Fanelli, conduttrice della serata inaugurale della Mostra del cinema

30 Ago 2025 - 18:43
© Ansa

© Ansa

E' partito intorno alle ore 17.30 il corteo in favore della Palestina organizzato al Lido di Venezia da centri sociali e Anpi. In testa alcuni degli organizzatori scandiscono slogan per la "Palestina libera" e contro il genocidio in corso a Gaza. Tra i volti noti presenti diversi artisti, tra cui l'attrice Emanuela Fanelli, conduttrice della serata inaugurale della Mostra del cinema di Venezia, l'attrice Tecla Insolia, il fumettista Zerocalcare, l'attore Roberto Zibetti, l'attrice Donatella Finocchiaro, la regista Laura Poitras e l'attrice Ottavia Piccolo.

Il percorso del corteo

 Il corteo percorrerà il Gran Viale e il lungomare del Lido, per sostare nei pressi della zona del Palazzo del Cinema, il cui ingresso è presidiato per lo svolgimento della Mostra della Biennale, e poi rientrare a piazzale Santa Maria Elisabetta.

