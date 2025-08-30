Venezia, al Lido la manifestazione per la Palestina: partecipano anche attori e registi

E' partito intorno alle ore 17.30 il corteo in favore della Palestina organizzato al Lido di Venezia da centri sociali e Anpi. In testa alcuni degli organizzatori scandiscono slogan per la "Palestina libera" e contro il genocidio in corso a Gaza. Tra i volti noti presenti diversi artisti, tra cui l'attrice Emanuela Fanelli, conduttrice della serata inaugurale della Mostra del cinema di Venezia, l'attrice Tecla Insolia, il fumettista Zerocalcare, l'attore Roberto Zibetti, l'attrice Donatella Finocchiaro, la regista Laura Poitras e l'attrice Ottavia Piccolo.